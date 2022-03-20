الأم المثالية بشمال سيناء.. لم تمنعها أعباء الحياة من استكمال مسيرة عطائها

قصة جديدة من قصص التضحية والكفاح تكتب سطورها واحدة من الأمهات اللاتي أفنوا عمرهم من أجل أبنائهم، إنها حيات إبراهيم مغنم سليمان، الحاصلة على المركز الأول في مسابقة الأم المثالية عن محافظة شمال سيناء.

حيات سليمان تبلغ من العمر 57 عاما، أرملة منذ 15 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة ودبلومة تربوي، تعمل مدرسة في إحدى مدارس شمال سيناء.

في البداية تقول حيات: "تزوجت وعشت حياة هادئة ولكن لم يرزقني الله لمدة عشر سنوات بالإنجاب، وتعرضت خلال هذه السنوات إلى ضغط كبير وعشت في معاناة نفسية مع أهل الزوج، للزواج مرة أخري بغرض الإنجاب".

وتابعت: “رفض زوجي أن أعمل، ولكن بتدخل الأهل والأصدقاء وافق على عملي والتحقت بوظيفة وعملت مدرسة، وبعد عشر سنوات من الزواج والصبر، رزقني الله بالابنة الكبرى وبعدها بعام آخر رزقت بالابن الثاني، وحرصت طوال هذه السنوات على الاهتمام بأبنائي ورعايتهم وتنشئتهم تنشئنه جيدة”.

واستكملت: “بعد فترة أصيب زوجي بمرض القلب وقصور في الشريان التاجي وبدأت رحلة العلاج، وعمل اكتر من عملية بالقلب وزاد العبء والمصروفات على الأسرة حتى توفي”.

ووصل أبنائي إلى مراحل علمية متقدمة الابنة الأولى بكالوريوس تربية، والابن الثاني طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية.