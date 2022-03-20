الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح معرض «أهلا رمضان» بأرض كوتة (صور)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" بأرض كوتة بمنطقة الأزاريطة.

ويقام المعرض بالتنسيق بين الغرفة التجارية بالإسكندرية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة قطاعات مختلفة ما بين قطاع عام وخاص، بنسبة خصومات تصل إلى 20% .

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حضر فعاليات الافتتاح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والمحاسب محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط.

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وقال الشريف إن "أهلا رمضان" معرض سنوي رئيسي يتم إطلاقه سنويا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ويساهم في توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى السلع الرمضانية بأسعار مخفضة تناسب الجميع وبجودة عالية.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، واستفسر عن أسعار المواد الغذائية الأساسية للتأكد من توافرها بأسعار تناسب المواطن البسيط. كما استفسر من رواد المعرض عن أسعار المنتجات ومدى جودة السلع. 
 

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وقال المحافظ أنه تم التوجيه بزيادة عدد منافذ معارض ومنافذ "أهلا رمضان" على مستوى الأحياء والتي تستمر طوال شهر رمضان ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد منافذ توزيع السلع بأسعار مخفضة لتغطية احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان.

محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان
IMG20220320200556
IMG20220320200556
الإسكندرية معرض أهلا رمضان الغرفة التجارية بالإسكندرية ومديرية التموين خصومات تصل إلى ٢٠٪

رئيس التحرير

وائل لطفي

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