أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة تنزيل كتاب الفيزياء أو أي كتاب في أي مادة وقالت: “هام لطلاب (الصف الثانى الثانوى) والذين لديهم مشكلة عدم تنزيل الكتب المدرسية خاصة تنزيل كتاب الفيزياء للصف الاول الثانوي الترم الثاني pdf”.

تنزيل كتاب الفيزياء للصف الأول الثانوي الترم الثاني pdf



وقالت: "لحل مشكلة عدم تحميل كتب الوزارة تلقائيا على تابلت الصف الثانى الثانوى عليكم اتباع الخطوات التالية لتنزيل أي كتب وأيضا كتاب الفيزياء للصف الأول الثانوي الترم الثاني pdf:

ومتابعة الصور من الصورة 2 إلى 6

١ - افتح برنامج نوكس مانج.

٢ - اضغط على الـ3 شرط أعلى يسار شاشة التابلت.

٣ - اضغط على كلمة content من القائمة المنسدلة أمامك.

٤ -اضغط على علامة إعادة التحميل أو السهم الدوار أعلى يمين شاشة التابلت سيتم ظهور سهم التحميل وتبدأ الكتب فى النزول تباعا كما هو موضح بالصور المرفقة.

وتابعت: “للتأكد من نزول الكتب ستجدها فى الملفات المحملة واضغط على ملفاتى ثم ملفات محملة وستظهر الكتب كما هو موضح بالشكل”.

في سياق متصل، تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في امتحانات الصف الأول الثانوي التدريبة على التابلت.

وتداول عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، صور لأهم الصعوبات التي واجهتهم خلال الامتحان التدريبي الأول لهم على التابلت الذي عقد صباح اليوم الأحد الموافق 20 مارس 2022.

وتضمنت المشكلات التي رصدها الطلاب بمجموعة من المنشورات على السوشيال ميديا، صعوبة الكتابة على التابلت، حيث علق الطالب بقوله: "ده امتحان إلكتروني، هيعرفوا يقرأوا خطي".

وأضاف آخر، أنه حاول الدخول للامتحان من خلال الشريحة، فجاءت رسالة برجاء المحاولة مرة أخرى، وتابع طالب آخر إنه عندما حاول دخول الامتحان وجد الرقم السري خطأ.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد قررت عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتباراً منال يوم الأحد الموافق 2022/3/20.

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي .

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- يجب توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتقال عدوى فيروس كورونا، يأتي ذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية.