الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«والدة 3 أطباء».. الأم المثالية بكفر الشيخ: وصلت بأبنائى لبر الأمان

الام المثالية بكفر
الام المثالية بكفر الشيخ

حصلت السيدة رباب عبد الحي عوض البالغة من العمر 54 عاما على لقب الأم المثالية عن محافظة كفر الشيخ.

بدأت قصة كفاح السيدة رباب عبد الحي- مُعلمة- بعد وفاة زوجها بعد معاناة شديدة من عدة أمراض منذ 10 سنوات، حيث لعبت دور الأم والأب معا وتحملت الكثير حتى يصل أبنائها بر الأمان .

تحملت رباب العبء حيث كان أكبر أبنائها بأول عام بالجامعة وأصغرهم بالصف الثاني الإعدادي إلى أن أنهت الابنة الكبرى تعليمها وتخرجت من كلية الطب البيطري، والابنة الوسطى تخرجت من كلية الطب البشرى والابن الأصغر مازال يدرس بالصف السادس بكلية الطب البشرى.

أتمت رسالتها بزواج البنتين بعد انتهاء دراستهما وما زالت تكمل مسيرة العطاء مع ابنها حتى يكمل دراسته ومازالت رحلة عطاؤها مستمرة.

الطب البيطري الأم المثالية كلية الطب البشري التضامن كفر الشيخ

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