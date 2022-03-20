الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظفتين بتهمة تزوير تراخيص بناء فى القليوبية

حبس
حبس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفتين بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيمتان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع (مالك أحد العقارات - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بإصدار ترخيص بناء مزور، من خلال اصطناع إحداهن لصورة طبق الأصل من الترخيص، وقيام الأخرى بمهره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية "محل عملهما"رغم عدم وجود أصل الترخيص بالوحدة وتسليم الصورة المشار إليها للأخير، الأمر الذى  مكنه من البناء بدون ترخيص وهو ما أدى إلى إهدار المال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الفساد الوظيفي.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة موظفتين مالك أحد العقارات ترخيص بناء لقليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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