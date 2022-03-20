مسلسلات رمضان 2022| طرح البرومو التشويقي لـ«راجعين يا هوى» (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "راجعين يا هوى"، اليوم الأحد، البرومو التشويقي النهائي للعمل استعدادًا لخوض سباق الدراما الرمضانية 2022.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، ويُجسد الفنان خالد النبوي شخصية بليغ أبو الهنا الذي عاد إلى مصر لتسلم ميراثه، لكنه يجد عائلته منقسمة إلى فريقين الأول بقيادة أنوشكا والثاني مع وفاء عامر، ليجد نفسه مضطرا لإعادة لم شمل عائلته من جديد ويقوم نور النبوي بدور طارق، وهو شاب حديث التخرج، تجمعه علاقة قوية مع عمه راغب، ويطمح في عمل مشروع يخصه بعيداً عن بيزنس العائلة، ويدخل قصة حب مستحيلة مع ولاء ابنة عمه الآخر.

وقال خالد النبوي في تصريحات له، إن المسلسل هو ثاني نص يقدمه من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بعد أن كانت الأولى من خلال مسرحية “البحر بيضحك ليه” عام 1990، بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية، وشكلت مدرسة ثانية لي بعد التخرج، لأننا كنا نقوم بتحضيرات كثيرة ومناقشة السيناريو بشكل مطوّل، وقد تعلمت الكثير من عكاشة والمخرج محمد فاضل، والممثلين الكبار يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمري”.

وتابع: “حينما شاهد عكاشة فيلم “المهاجر” طلب مني تمثيل عمل من كتابته، وهذا يعرفه أيضاً صديقي هشام عكاشة ابن الراحل وبناته كذلك، ولم يخطر ببالي أن تأتي هذه التجربة بعد كل هذه السنوات”. يشير النبوي إلى أن “هذا ثاني عمل يجمعني بالكاتب محمد سليمان عبد المالك، وهو صديق عزيز، ونفهم بعضنا جيداً في العمل، والأول مع المنتج تامر مرتضى الذي عرض علي الفكرة من خلال شركته، وأشكرهم على هذه الفرصة العظيمة”.

مسلسل "راجعين يا هوى" من بطولة خالد النبوي، نور، أحمد بدير، هنا شيحة، وفاء عامر، أنوشكا، طارق عبد العزيز، إسلام جمال، مصطفى درويش، إسلام ابراهيم، سلمى أبو ضيف، آية سماحة، نور خالد النبوي، عن قصة أسامة أنور عكاشة، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.