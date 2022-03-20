لا يفوتك هذا المساء| الرئيس السيسي يطلع على مشروع موازنة العام المالي المقبل.. وعودة حركة المترو

توالت الأحداث الهامة على مدار الساعات القليلة من مساء اليوم الأحد، في مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بإعداد حزمة إجراءات لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن.

«الدستور» ترصد في السطور التالية نشرة أخبار هذا المساء ..

قرار هام للرئيس

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022 - 2023، موجها الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

عودة حركة المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية في منطقة الحلمية والناتج عن سقوط لوح معدني من كوبري السيارات بمنطقه الحلميه.

وكانتالشركه المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعلنت تعطل حركة الخط الأول للمترو بسبب سقوط لوح معدني من أعلى كوبري السيارات بمنطقة الحلمية، مما أدى الى قطع الشبكة الهوائية لمترو الأنفاق وفصل التيار الكهربي المغذي للخط النازل باتجاه المرج الجديدة بالخط الأول للمترو.

امتحانات اولي ثانوي

أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم، تدريب على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية في اليوم الأول، حيث حضر 463131 طالب على مستوى الجمهورية من إجمالي 643546 طالب المستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت 72%.

جدير بالذكر أن الوزارة أتاحت منصة الاختبارات داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات، وقد أتاحت منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، كما أتاحت تطبيق خاص بالتابلت يُمكن الطلاب من أداء الاختبارات مباشرة من خلاله ويحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.

وأوضحت الوزارة أنه قد سبق إتاحة منصة التدريب لعدد 5000 أخصائي تطوير تكنولوجي بالمدارس الثانوية والإدارات التعليمية والمديريات منذ فترة، وجاري الإنتهاء من تدريبهم، فضلاً عن عقد عدة ورش عمل مع مسئولي التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، عن طريق الإدارة العامة البنية الأساسية التكنولوجية، وكذلك تدقيق البيانات الخاصة بالطلاب.

وأشارت إلى أن التدريب مستمر يومي 21 و 22 مارس الجاري، في مادتي الفيزياء والتاريخ على الترتيب.

وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الحرص على حضور التدريب وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.



قرار هام من رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية فى عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، وحضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب خالد فوزي، مدير المساحة العسكرية، واللواء وائل سعدة، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" محافظو: جنوب سيناء، والوادى الجديد، والشرقية، والسويس، والجيزة، والقاهرة، وأسيوط، والفيوم، والغربية، وسوهاج، والإسماعيلية، وأسوان، والمنيا.

تخفيضات السلع

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، خلال تفقد معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وقال وزير التموين إن الأسعار متميزة جداً ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة وكل العارضين في المعرض عملوا تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك.

وأضاف أنه يتم الحفاظ على أسعار يناير وفبراير (ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية)، لافتا إلى أن الأسعار المطروحة في المعرض أقل من ذلك، سواء في الزيت والأرز واللحوم السوداني من 90 إلى 95 جنيها والمجمد من 80 إلى 85 جنيها.