الأحد 20 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أدب ونقد» تنظم المؤتمر المشترك الثقافي بين مصر وتونس.. الثلاثاء

عيد عبد الحليم
عيد عبد الحليم

تنظم مجلة "أدب ونقد" المؤتمر المشترك الثقافي بين مصر وتونس"الواقع والآمال" في مقر المجلة، بميدان طلعت حرب أمام أتيليه القاهرة في 1 ش كريم الدولة، الثلاثاء القادم 22 مارس في الـ11 صباحًا، بالتزامن مع الذكرى الـ77 لانطلاق جامعة الدول العربية في عام 1945م، في سياق العام الثقافي المصري التونسي.

ويستضيف المؤتمر وفعالياته مجلة "أدب ونقد"، برئاسة تحرير الشاعر والكاتب عيد عبدالحليم، ويأتي المؤتمر وفكرته تحت رئاسة الدكتور حاتم الجوهري، أستاذ النقد والدراسات الثقافية المنتدب بالجامعات المصرية، والمشرف على المركز العلمي للترجمة بهيئة الكتاب، وبالتعاون العلمي مع المعهد الوطني للتراث بتونس.

ويشارك فى المؤتمر نخبة كبيرة من كتاب وشعراء مصريين وتونسيين، تمثلت المشاركة التونسية في خمسة أبحاث سيقام لها جلسة افتراضية بالتوازي مع المؤتمر، وكذلك مشاركة عربية من عدة دول عربية من العراق واليمن وفلسطين بعضها مقيم في مصر ويشارك فعليًا في جلسات المؤتمر، بالإضافة إلى الباحثين المصريين الذين يشاركون بأبحاث ضمن فعاليات المؤتمر.

والجدير بالذكر أنه سيصدر كتاب المؤتمر حاملًا أبحاثه الـ21 التى جاءت بعناوين مختلفة أبرزها: "فلسفة المشترك الثقافي.. نحو دراسات ثقافية عربية مقارنة".

وتناقش أبحاث المؤتمر 7 محاور أساسية وهي:

المحور الأول: المشترك الثقافي العربي، وتدافعاته النظرية.

وأما المحور الثاني: المسارات التطبيقية للمشترك الثقافي العربي.

بينما جاء المحور الثالث: المشترك الثقافي بين التراث والمفاهيم الجديدة.

ويتناول المحور الرابع: حضور المشترك الثقافي في الأمثال الشعبية.

ويتضمن المحور الخامس:أنماط المشترك الثقافي في القصص والسير الشعبية.

بينما يتحدث المحور السادس: عن تمثل المشترك الثقافي في الشعر الشعبي وألعاب الأطفال.

وأخيرًا المحور السابع: متغيرات المشترك الثقافي في الأزياء والممارسات العلاجية، كما يضم الكتاب مجموعة من التوصيات المتعلقة بالمؤتمر.

مجلة أدب ونقد ميدان طلعت حرب أتيليه القاهرة كريم الدولة جامعة الدول العربية الشاعر والكاتب عيد عبد الحليم الجامعات المصرية

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