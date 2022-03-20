تنفيذ أعمال هدم 9 عمارات في سندوب بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة مني الساعي مدير عام متابعة تنفيذ المشروعات وريحاب المزين رئيس مركز المنصورة للإشراف على أعمال هدم 9 عمارات قديمة متبقية بمنطقة سندوب لاستكمال مشروع إعادة تأهيل مساكن سندوب بـ 35 عمارة سكنية بالمنطقة منهم 30 عمارة إسكان استثماري و5 عمارات إسكان اجتماعي للسكان الذين كانوا يقيمون في العمارات القديمة.

اعمال الهدم



وأوضح تقرير المتابعة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبمشاركة جميع قطاعات المرافق ومعهم الحماية المدنية بدأ اليوم تنفيذ إزالة العمارات القديمة المتبقية بأرض المشروع وهم 9 عمارات ويتم رفع الأنقاض اولا بأول لاستكمال أعمال تطوير المنطقة بالكامل.

وقال المحافظ إن هذا المشروع يعد مشروعا قوميا ويمثل نقلة حضارية بمدينة المنصورة، لافتا إلى أن المشروع تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إطار مشروعات الإسكان الاجتماعى تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف وهيئة السكة الحديد والوحده المحلية لمركز ومدينة المنصورة.

اعمال الهدم



وأضاف أن المشروع يضم 35 عمارة سكنية بتكلفة بلغت مليار و800 مليون جنيه، مثمنا جهود القوات المسلحة من خلال الهيئة الهندسية لمشاركتها فى التنفيذ للعديد من المشروعات بنطاق محافظة الدقهلية.