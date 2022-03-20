«حقوق النواب»: تعديل أحكام تناقش قانون تنظيم العمل الأهلى غدًا

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اجتماعا غدا الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بحضور ممثلى الحكومة.

وينص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية، نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ذلك في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاما للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.

في سياق آخر، تنطلق اليوم الأحد، اجتماعات الدورة الـ144 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة بالي الإندونيسية، والتي تعقد تحت عنوان «الوصول إلى صفر انبعاثات»، من خلال حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، إضافة إلى جميع هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك المجلس الحاكم، واللجان الدائمة، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شئون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، إضافة إلى الاجتماعات التنسيقية للمجموعات البرلمانية العربية والإسلامية، والآسيوية يومي 19 و20 مارس الجاري.

ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ 209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.

وتشارك مصر بوفد برلماني رفيع المستوى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وسيُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول «الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ».