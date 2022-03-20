الأحد 20 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مترو الأنفاق: عودة وانتظام حركة القطارات بالخط الأول بعد إصلاح العطل

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية في منطقة الحلمية والناتج عن سقوط لوح معدني من كوبري السيارات بمنطقه الحلميه.

وكانتالشركه المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعلنت تعطل حركة الخط الأول للمترو بسبب سقوط لوح معدني من أعلى كوبري السيارات بمنطقة الحلمية، مما أدى الى قطع الشبكة الهوائية لمترو الأنفاق وفصل التيار الكهربي المغذي للخط النازل باتجاه المرج الجديدة بالخط الأول للمترو.

وأضافت شركة المترو فى بيان لها، أن تم الدفع الفوري بفرق الطوارئ لاصلاح العطل وانتظام الخدمة، لافتة إلى أنه سيتم تسيير حركة القطارات في الاتجاه النازل من حلوان إلى سراي القبة ومن المطرية إلى المرج الجديدة، وجار تسيير القطارات في المسافة من سراي القبة إلى المطرية بشكل مفرد تبادلي على الخط الطالع بإتجاه حلوان لحين إصلاح العطل.

واعتذرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لجمهور الركاب عن هذا العطل المفاجئ بالخط الأول والناتج عن أسباب خارج عن إرادة الشركة.

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وائل لطفي

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