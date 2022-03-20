برلماني: توجيهات السيسي بامتلاك تكنولوجيا التشييد لها مردود على التنمية الشاملة

أشاد النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي بالتركيز على امتلاك قدرة توطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، قائلا إنها توجيهات رئاسية في غاية الأهمية، خصوصًا وأن مصر تشهد حركة كبيرة للعمران وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وبناء المدن الجديدة.

وأشار «حته» في تصريحات له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بامتلاك التكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد، سيكون لها مردود مباشر على معدلات تنفيذ الكثير من المشاريع العملاقة ودعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، وترشيد الاستيراد لـ الآلات والمعدات التي تحتاجها صناعة التشييد والبنية الأساسية، وكذلك مختلف الخامات اللازمة لهذه الصناعة.

وأوضح عضو اتصالات البرلمان، أن حركة العمران والتنمية الشاملة في البلاد، أدت إلى زيادة مساحة العمران من 7% إلى نحو 13 من إجمالي مساحة مصر، وهو إنجاز حضاري وعمراني لم تشهده مصر منذ عقود طويلة، ويحسب للرئيس السيسي، متابعا أن إنشاء ما يزيد عن 22 مدينة جديدة، علاوة على العاصمة الإدارية الجديدة التي كانت حلما للملايين على مدى عقود، لتخفيف عبء الزيادة السكانية والضغط على الخدمات في القاهرة، يعد إنجازا ضخمًا وغير مسبوق.

من جانبه، أشاد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي بزيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع وإطلاق المشروع القومي للصوامع، وهو ما ضاعف سعاتها التخزينية من نحو 1.5 مليون طن عام 2014 إلى نحو 4.6 ملايين طن الآن، قائلا إنه مشروع قومي ضخم يدل على الرؤية الاستباقية للرئيس ويحافظ على الأقماح نحو 18 شهرًا.



ولفت المغازي، في تصريحات له اليوم، إن الطاقة الاستيعابية للقمح كانت لا تتجاوز 1.5 مليون طن قبل 8 سنوات، لكنها تضاعفت الآن وزادت السعة التخزينية بفضل رؤى الرئيس السيسي، منوها بمشروع التوسع الأفقي كذلك، والعمل على زيادة مساحة الأرض الزراعية عبر مشاريع ضخمة ومتعددة في توشكى ومستقبل مصر الزراعي والدلتا الجديدة.