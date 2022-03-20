«الغنيمي»: المنتدى البرلماني نجح في تعزيز التعاون بين الحكومة والنواب

أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، أهمية المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، والذي شهد نجاحًا مبهرًا لبحث آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال عرض مشكلاته وقضاياه، وإيجاد حلول جذرية لها.

وقال "الغنيمي" إن المنتدى البرلماني الثاني ناقش العديد من الموضوعات التي تهم المواطن في المقام الأول، على رأسها تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على المواطن المصري، وكيفية العمل على وجود حلول سريعة للقضاء على موجة التضخم الناتجة من ارتفاع الأسعار المستوردة، خاصةً أن العالم يواجه تحديات حقيقية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وتابع أن المنتدى ركز أيضًا على الخطط الحزبية لتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية المشتركة لدعم المواطن في جميع المجالات لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الشر وسعيها لاستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن بين المواطنين، بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكواهم والرد عليها من النواب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حزب مستقبل وطن يعمل دائمًا على تلبية احتياجات المواطنين والسعي لتنفيذها لتوفير حياة كريمة لهم، بجانب دعم ومساندة الدولة في جميع التحديات، موضحًا أن المنتدى فتح المجال أمام الجميع للمشاركة الفعالة والإيجابية ومنح فرصة للتواصل مع الحكومة وإبداء آرائهم البناءة والفعالة في عدد من القضايا الوطنية، مؤكدًا أن المنتدى خطوة هامة في تاريخ الحياة الحزبية والسياسية.

وانطلقت أمس الجلسة الختامية للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، والتي تعقد تحت عنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت" بمشاركة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزيرة الصناعة نيفين جامع.