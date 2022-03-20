عضو «السيادة السودانى» تؤكد دعم الحكومة للمنظمات الشبابية

أكّدت عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان سلمى عبدالجبار المبارك، اليوم الأحد، استعداد الحكومة لدعم المنظمات الشبابية والطلابية كافة، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها بالصورة المثلى تجاه مجتمعاتها.

وقالت خلال كلمتها بمؤتمر اليوم العالمي لصحة الفم 2022، الذي نظمته منظمة الصحة الطلابية، بمركز عبد الحميد إبراهيم للتدريب بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، إن ما يميز العمل الطوعي للمنظمات الوطنية هو تجردها ووطنيتها الصادقة التي تعزز قيم العطاء.

وشدّدت عضو مجلس السيادة، على حاجة السودان لسواعد شبابه وطلابه أكثر من أي وقت مضى مؤكدة ثقتها في قدرة أبنائه على العبور به إلى بر الأمان.

وأشاد مفوض العمل الطوعي الدكتور مصطفى آدم أحمد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الصحة الطلابية لتقديم الخدمات الطبية في مجال صحة الفم، مشيراً إلى قدرة الطلاب السودانيين على الاضطلاع بأدوارهم تجاه المجتمع.