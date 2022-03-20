الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو «السيادة السودانى» تؤكد دعم الحكومة للمنظمات الشبابية

سلمى عبدالجبار المبارك
سلمى عبدالجبار المبارك

أكّدت عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان سلمى عبدالجبار المبارك، اليوم الأحد، استعداد الحكومة لدعم المنظمات الشبابية والطلابية كافة، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها بالصورة المثلى تجاه مجتمعاتها.

وقالت خلال كلمتها بمؤتمر اليوم العالمي لصحة الفم 2022، الذي نظمته منظمة الصحة الطلابية، بمركز عبد الحميد إبراهيم للتدريب بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، إن ما يميز العمل الطوعي للمنظمات الوطنية هو تجردها ووطنيتها الصادقة التي تعزز قيم العطاء.

وشدّدت عضو مجلس السيادة، على حاجة السودان لسواعد شبابه وطلابه أكثر من أي وقت مضى  مؤكدة ثقتها في قدرة أبنائه على العبور به إلى بر الأمان. 

وأشاد مفوض العمل الطوعي الدكتور مصطفى آدم أحمد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الصحة الطلابية لتقديم الخدمات الطبية في مجال صحة الفم، مشيراً إلى قدرة الطلاب السودانيين على الاضطلاع بأدوارهم تجاه المجتمع.

عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان المنظمات الشبابية العمل الطوعي الصادقة الصحة الطلابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

قطار مساعدات رمضان يصل قرى «حياة كريمة».. توزيع 200 ألف كرتونة سلع

العظمى بالقاهرة 18.. «الأرصاد»: طقس الإثنين شديد البرودة ليلًا

أمل المغربى الأم المثالية بالإسكندرية: «الحمد لله.. كرامات ابنى الشهيد محمد» (فيديو)

في اليوم العالمي للسعادة.. أفضل 5 كتب للباحثين عن البهجة

أوكرانيا تتسلم 500 صاروخ دفاع أرض جو من ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

القس. رفعت فكرى

عيد الأم

علي سعدة

تأملات ذات شجون

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية