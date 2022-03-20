الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بدهس 3 مواطنين في شارع العشرين بالجيزة

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تظهر خلاله إحدى السيارات المسرعة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.

وتبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة المشار إليها، وعدم ورود ثمة إخطارات من المستشفيات نطاق الواقعة عن مصابين نتيجة الحادث، وبالفحص أمكن الاستدلال على (3) مصابين جراء الحادث، وجارٍ الاستعلام عن حالتهم الصحية وسؤالهم.

وأسفرت جهود أجهزة البحث عن تحديد السيارة المشار إليها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة مرتكب الواقعة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المذكور على النيابة العامة.

الداخلية مقطع فيديو فيس بوك إحدى السيارات شارع العشرين الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

غياب الفنانين عن جنازة زكي فطين عبد الوهاب

مترو الأنفاق: عودة وانتظام حركة القطارات بالخط الأول بعد إصلاح العطل

الدفاع الجزائرية: مقتل 3 عسكريين فى اشتباكات مع مجموعة إرهابية

علاج 5 حالات انسداد مزمن للشرايين التاجية بالتأمين الصحي الشامل في بورسعيد

هل هناك ارتباط بين الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب؟ خبراء يجيبون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة