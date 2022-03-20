ضبط متهم بدهس 3 مواطنين في شارع العشرين بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تظهر خلاله إحدى السيارات المسرعة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.

وتبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة المشار إليها، وعدم ورود ثمة إخطارات من المستشفيات نطاق الواقعة عن مصابين نتيجة الحادث، وبالفحص أمكن الاستدلال على (3) مصابين جراء الحادث، وجارٍ الاستعلام عن حالتهم الصحية وسؤالهم.

وأسفرت جهود أجهزة البحث عن تحديد السيارة المشار إليها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة مرتكب الواقعة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المذكور على النيابة العامة.