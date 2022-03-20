الرئاسة الأوكرانية: نجحنا فى صد الهجوم الروسى على جميع الجبهات

قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ألكسي أريستوفيتش، اليوم الأحد، إن بلاده تمكنت من وقف تقدم الجيش الروسي في كافة الجبهات.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الأحد، حول تقييمه للعملية الروسية ضد بلاده والتي دخلت يومها الـ25.

وأوضح أن "الجانب الروسي لم يعد يتمتع بالقوة الكافية لقلب الأوضاع الجارية لصالحه".

وتابع قائلا: "الأطراف حاليا يقومون بفعاليات تكتيكية جديدة، الاشتباكات المتبادلة مستمرة لكننا الطرف الأفضل فيها".

وأضاف أريستوفيتش أن الضغط على العسكريين في روسيا قد بدأ فعليا، وأنه نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، "فإن بعض القادة في الجيش بدأوا يُتهمون بالجبن وضعف الشخصية".

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو، إحراز تقدم ملموس في محادثاتها مع كييف في نقطة تتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي وتخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو.

وقال كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، حسب وكالة الأنباء الروسية "تاس": "في الواقع، يشكل موضوع وضع أوكرانيا الحيادي وعدم انضمامها إلى الناتو إحدى النقاط الرئيسية في المحادثات، وهذه هي النقطة التي تمكن الطرفان من تقريب مواقفهما بشأنها إلى أقصى مدى".

وأشار ميدينسكي إلى أن الأمر في هذا الصدد يتعلق ببعض التفاصيل المرتبطة خصوصا بماهية الضمانات الأمنية الإضافية التي سيتم تقديمها إلى أوكرانيا في حال تخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقدر كبير المفاوضين الروس التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات بخصوص مسألة نزع السلاح في أوكرانيا بأن الطرفين "في نصف طريقهما تقريبا" في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه ليس مخولا بكشف أي تفاصيل محددة للعملية التفاوضية وبراهين الوفدين.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية، إمكانية عقد لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولديمير زيلنسكي، من أجل الوصول لحل للأزمة الحالية.