الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«عطوة» رئيسًا للجنة ذوى الاحتياجات الخاصة باتحاد المرأة المتخصصة بجامعة الدول العربية

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

وجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير إلى الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، لاختيارها رئيسا للجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بالاتحاد.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المنصب الرفيع أكسبها سعادة كونها من المهتمات بذوى الهمم، تتمنى أن تكون من التروس العاملة التي تدفع عجلة الاتحاد دوما إلى الأمام.

 

وأكدت «عطوة»، أن الاتحاد يتبع مجلس الوحدة الاقتصادية والهدف الرئيس من إنشائه هو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وسوف أعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص ذوى الهمم.

 

في سياق آخر، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، والذي يرسي قواعد جديدة للتعاون بين البرلمان والحكومة، مؤكدة أن هذا المنتدي يبحث الكثير من الأمور الخاصة باحتياجات المواطن المصرى، ويضع الحلول السريعة لها، من خلال التحلل من القيود والبيروقراطية، والوعود التى يقطعها الوزراء بالمؤتمر قيد التنفيذ الفوري.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يركز المؤتمر على الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت بحضور وزراء الإسكان الدكتور عاصم الجزار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حيث تم استعراض للجهود على التى تمت على مدار الفترة الماضية من أجل بناء ملامح الجمهورية الجديدة ونتائج إنجازاتها على أرض الواقع.

 

كما بحث المؤتمر آليات التواصل مابين الحكومة وأعضاء غرفتى النواب والشيوخ، ومناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، بحضور نائب وزير المالية  أحمد كجوك، ووزير الزراعة السيد القصير.


وجاء فى الختام تكريم وزير الزراعة من إدارة المنتدى بقيادة المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام

النائبة مايسة عطوة جامعة الدول العربية مجلس النواب التروس العاملة عجلة الاتحاد الوحدة الاقتصادية

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