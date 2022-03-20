محافظ سوهاج يفتتح 3 معارض «أهلًا رمضان» لتوفير السلع الغذائية

بأسعار مخفضة..

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، 3 معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، بنطاق حي غرب وحي شرق سوهاج، ومدينة أخميم، بحضور النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعامر عوض رئيس حي شرق، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.



وتفقد المحافظ ومرافقوه الأجنحة المختلفة بالمعارض، واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، واللحوم والمجمدات بكميات كافية، وتخفيضات تصل إلى 30%، والتقى عددا من المواطنين المترددين على تلك المعارض، واستمع إلى آرائهم حول المنتجات والأسعار، حيث عبر المواطنين عن سعادتهم بتلك المعارض، مؤكدين توافر كافة السلع بأسعار مخفضة، كما تفقد «الفقي» معرض التسوق ومستلزمات الأسرة والمقام بجوار استاد سوهاج الرياضي.



كان محافظ سوهاج قد أصدر توجيهاته لجميع الوحدات المحلية بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لإقامة معارض «أهلا رمضان» بكافة مراكز المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين طوال شهر رمضان الكريم، موجهًا مديرية التموين والصحة والطب البيطري، ومباحث التموين بالمتابعة المستمرة لتلك المعارض والتأكد من صلاحية وجودة المواد المعروضة.



يذكر أن معارض "أهلا رمضان" توفر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية الأساسية اللازمة للأسرة السوهاجية طوال شهر رمضان المبارك، حيث تضم مواد "السكر، والزيت، والسمن، والشاي، والمكرونة، والأرز، وياميش رمضان، واللحوم البلدى والمجمدة والفراخ".