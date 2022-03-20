السيطرة على حريق بقاعة أفراح أمام فندق شهير بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق اندلع داخل قاعة أفراح، أمام فندق شهير بطريق المريوطية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع اللهب من قاعة بطريق ترعة المريوطية أمام فندق شهير.

على الفور، دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين اشتعال النيران في نخل وبعض المخلفات الخشبية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد، لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تم إخطار اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة، واللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.