الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 136 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

قمامة
قمامة

قال إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إنه تم رفع نحو 136 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

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وأوضح رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

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وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، لافتا أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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وفي السياق ذاته، شهد مركز ومدينة السنطة القيام بأعمال نظافة مكثفة حيث تم إزالة تجمعات القمامة من نقاط التجميع ومسح الطبانات، ورفع كفاءة لطريق شنراق وطريق شبرا قاص - طنطا، وعددًا من الطرق الفرعية والرئيسية.

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رفع تستورد قمامة ومخلفات وتراكمات أتربه الشوارع بزفتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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