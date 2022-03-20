الأم المثالية بالفيوم: زوجى توفى من 21 سنة وولادى طلعتهم دكاترة ومهندسين (فيديو)

قالت حنان كامل السيد محمد، الأم المثالية الأولى بالفيوم، إنها تعمل مُعلمة علوم بمدرسة بيهمو، خريجة تربية قسم بيولوجي، تزوجت سنة 1990م، وأنجبت 4 أولاد وزوجها توفي من 21 سنة، أحمد ابني كان في 4 ابتدائي لما توفي زوجي، أحمد مهندس، وشروق خريجة علوم فيزياء، وضحى دكتورة صيدلانية، وعندي ابن توفى أثناء عمله.

وأضافت، أولادي الأربعة كانوا لسة كلهم أطفال لما مات زوجي وربنا وقف جنبي والحمد لله كانوا متفوقين في دراستهم، ودخلوا جامعات حكومية واتخرجوا بتقديرات ممتازة.

واستكملت: رفضت الزواج بعد وفاة زوجي، وفضلت تربية اولادي، عانيت الكثير مسؤولية 4 أطفال ولكن الحمد لله ربنا كريم، كانوا دايما ملتزمين ومتفوقين منذ صغرهم وعوض من ربنا، وكل أم زوجها توفي ولادك هم رسالتك الأولى، وهدفها في الحياة وتحقق بيهم طموحاتها، مشيرة إلى تتمنى أن تزور السعودية لأداء العمرة.

وأشارت إلى أنها لم يكن لديها خلفية عن التقديم في المسابقة ابني الكبير هو اللي قام بتقديم أوراقي وكانت مفاجأة ليا لما الوزارة اتصلوا بيا اني فزت بالمركز الأول على مستوى محافظة الفيوم، أنا مبسوطة وفرحانة إن ولادي اهتموا بيا وعندهم عرفان بمجهودي معاهم، وفرحتى بيهم كبيرة اكبر من فوزى بالمسابقة.

وكانت قد أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجمهورية وحيدة الديداموني إبراهيم مصطفى من محافظة الشرقية، وفازت سميرة أحمد حسان هاشم بالمركز الثاني من محافظة سوهاج، وجاءت إقبال فايز لبيب درياس في المركز الثالث من محافظة قنا.

كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت سهير عبد السلام علي محمد الأولى على محافظة المنوفية، وميرفت عويضه ميخائيل عويضه الأولى على محافظة بورسعيد، وفاطمة إسماعيل محمد الصيفي الأولي علي محافظة البحيرة، ورباب عبد الحي عوض عبد الحافظ الأولى على محافظة كفر الشيخ، ونجلاء محمد الخضري الأولي على محافظة القاهرة، وهناء محمد عبد العزيز بسيوني الأولي علي محافظة الغربية، وأميمة محمد محمد الخواص الأولي علي محافظة الإسماعيلية، وعلية عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن الأولي علي محافظة أسيوط، وهدى محمد علي يونس الأولي علي محافظة الجيزة، و صفاء أحمد صابر حفني الأولى على محافظة الأقصر.

وجاءت سنية عبده عبده أبو العلا الأولي علي محافظة الدقهلية، والسيدة حيات إبراهيم مغنم سليمان الأولي على محافظة شمال سيناء، وبرنسات لطفي أحمد عمر الأولي علي محافظة دمياط، وسهير فكري عبد المطلب درويش الأولي علي محافظة القليوبية، والسيدة حمدية عبد السلام أمين الأولي علي محافظة بني سويف، ووداد محمد أحمد عبد المولي الأولي علي محافظة السويس، و فاطمة خميس علي حسن الأولي علي محافظة مرسى مطروح، ونصرة محمد إسماعيل جاد الأولي علي محافظة البحر الأحمر، وأمل حسين محمد السيد دياب الأولي علي محافظة المنيا، والسيدة أمل أمين علي طه الأولي علي محافظة أسوان، والسيدة توتو محمود محمد قطامش الأولي علي محافظة الوادي الجديد، و حنان كامل السيد حسن الأولي علي محافظة الفيوم، و سامية أحمد عبد السلام خلاف الأولي علي محافظة جنوب سيناء، و آمال محمد أحمد فرغلي الأولي علي محافظة الإسكندرية.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم المثالية البديلة الأولي علي مستوى الجمهورية عن عام 2022، وهي صالحة مرعي حسين علي من محافظة القاهرة، وجاءت سهام وداعي إسماعيل عباس الأم المثالية البديلة لمؤسسات الرعاية « كريمي النسب» من محافظة بني سويف الأولي علي مستوى الجمهورية ، أما الأم المثالية من ذوي الهمم الأولي علي مستوى الجهورية، فجاءت بثينة محمد عبد السميع رمضان من محافظة الشرقية، وجاءت انتصار سالم علي مشرف من محافظة الغربية الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لابن من ذوي الهمم عن عام 2022.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة فى إطار سياسة الوزارة للتشجيع علي التمكين الاقتصادي، فقد جاءت شادية حسين راشد عبد العال من محافظة قنا الأم المثالية الأولى لإحدى المشروعات الصغيرة «التمكين الاقتصادي» على مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة في المبادرة الرئاسية « حياة كريمة» وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام ، فقد جاءت أميمة يوسف عبد العزيز العجوز من محافظة البحيرة الأم المتطوعة الأولي علي مستوى الجمهورية، وجاءت خضرة علي محمد الحناوي من محافظة البحيرة الرائدة الريفية المتميزة الأولي علي مستوى الجمهورية، وجاءت الأم أمل محمد محمد المغربي من محافظة الإسكندرية أم مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم سميحة حسين أحمد علي أم مثالية لشهيد من الشرطة من محافظة الإسكندرية.