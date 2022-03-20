الأم المثالية الثانية.. رحلة كفاح «سميرة هاشم» ابنة سوهاج

حصلت السيدة سميرة أحمد هاشم، من محافظة سوهاج، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية.

سميرة هاشم 66 عامًا، حاصلة على مؤهل معهد فوق متوسط، حاليًا على المعاش وكانت تعمل موظفة بالتربية والتعليم، وهي أرملة منذ 6 سنوات، نشأت في بيت متواضع وكانت متفوقة في دراستها إلى أن وصلت للمرحلة الثانوية العامة "قسم علمي"، وقبل الوصول إلى تلك المرحلة مرت أسرتها بظروف قاسية بفقد أخ من أخواتها لأحد عينيه، خيم الحزن على أسرة الأم وأرغمت على الخروج من المدرسة رغم تفوقها، وبعد 9 سنوات أتيحت لها الفرصة أن تواصل دراستها وجاهدت والتحقت للعمل كمشرفة بدور الحضانات لكي تحصل على المصاريف لاستكمال دراستها، وكانت المشرفة المثالية على مدار 14 سنة.

وفي هذه الأثناء، تزوجت الأم من زوج يعاني من مرض نفسي، وكانت تعامله معاملة خاصة، رغم انشغالها في بيتها وفي وظيفتها في الحضانة وتربية أبنائها.

وجاء التعيين للأم في التربية والتعليم، بعد أن نجحت في المعهد الفني وبعدها أصيبت بانزلاق غضروفي نتيجة ضغط العمل في منزلها "بيت العائلة" وقيامها بواجباتها المنزلية وتربية أبنائها واحتاجت لتدخل جراحي ورفضت لعدم حدوث عجز كامل.

ظلت الأم تعاني فترة طويلة ولكنها لم تستسلم للمرض واستطاعت أن توازن بين البيت وعملها في المنزل والوظيفة ومساعدة أهل زوجها.

كانت ترافق زوجها للعلاج، حيث عانى من "انفصام ذهني نشط"، رغم ذلك لم تشعر الأم أبناءها بما يعاني به والدهم ولم تعرفهم إلا بعد أن كبروا وفهموا ذلك من معاملته لهم وقسوته عليهم.

واستمرت المعاناة وأصيبت الأم باستئصال المرارة وعانت كثيرًا بعدها من كثرة المصاريف، صمدت لسنوات طويلة حتى أكملت تعليم أبنائها وحصلوا على مراكز علمية متقدمة، الابنة الأولى بكالوريوس علوم وتربية "معلم علوم"، الابنة الثانية بكالوريوس تربية رياضية "معلم تربية".