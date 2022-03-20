«عبدالدايم» عن فطين عبدالوهاب: تميز بأسلوب خاص فى تجسيد الشخصيات

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان القدير زكي فطين عبدالوهاب الذى غيبه الموت اليوم الأحد 20 مارس عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع المرض.

وقالت إن الراحل تميز بأسلوب خاص في تجسيد الشخصيات وترك بصمات بارزة فى أعماله السينمائية والتليفزيونية التى لامست وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن زكى فطين عبدالوهاب من مواليد فبراير عام 1961 وهو نجل المطربة الكبيرة ليلى مراد والمخرج فطين عبدالوهاب، تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، عمل بالاخراج والتمثيل وقدم للحركة الفنية ما يقرب من 52 عملا في السينما والتليفزيون ما بين ممثل ومخرج ومؤلف .

ويرصد "الدستور" بعض المعلومات عن زكي فطين عبدالوهاب:

1- ولد في 15 ديسمبر 1955.

2- ممثل ومخرج مصري، وابن الفنانة الراحلة ليلى مراد.

3- تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983.

4-عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم أهل القمة.

5-عمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها اليوم السادس.

6- عمل مديرًا في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها «أقدار الحرب الدامية». في عام 1981.

7- تزوج زكي فطين عبدالوهاب من الفنانة سعاد حسني وذلك حين كان طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما، إلا أنهما انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب اعتراض والدته، كما ذكر فى أحد اللقاءات التليفزيونية.

8- قدم ما يقرب من 30 عملا ما بين درامي وسينمائي.

9- عانى عبدالوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضي بورم في المخ، وفي منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

10- شارك في الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل "كوفيد -25" مع الفنان يوسف الشريف والذي تناول قصة التعامل مع فيروس كورونا المستجد في صورته الجديدة.

11- لم يشارك بعد كوفيد- 25 في أي عمل فني لاشتداد المرض عليه ودخوله العناية المركزة على فترات متفرقة.