الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عبدالدايم» عن فطين عبدالوهاب: تميز بأسلوب خاص فى تجسيد الشخصيات

زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان القدير زكي فطين عبدالوهاب الذى غيبه الموت اليوم الأحد 20 مارس عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع المرض.

وقالت إن الراحل تميز بأسلوب خاص في تجسيد الشخصيات وترك بصمات بارزة فى أعماله السينمائية والتليفزيونية التى لامست وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن زكى فطين عبدالوهاب من مواليد فبراير عام 1961 وهو نجل المطربة الكبيرة  ليلى مراد والمخرج فطين عبدالوهاب، تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، عمل بالاخراج والتمثيل وقدم للحركة الفنية ما يقرب من 52 عملا في السينما والتليفزيون ما بين ممثل ومخرج ومؤلف .

ويرصد "الدستور" بعض المعلومات عن زكي فطين عبدالوهاب:

1- ولد في 15 ديسمبر 1955.

2- ممثل ومخرج مصري، وابن الفنانة الراحلة ليلى مراد.

3- تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983. 

4-عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم أهل القمة.

5-عمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها اليوم السادس.

6- عمل مديرًا في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها «أقدار الحرب الدامية». في عام 1981.

7- تزوج زكي فطين عبدالوهاب من الفنانة سعاد حسني وذلك حين كان طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما، إلا أنهما انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب اعتراض والدته، كما ذكر فى أحد اللقاءات التليفزيونية. 

8- قدم ما يقرب من 30 عملا ما بين درامي وسينمائي. 

9- عانى عبدالوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضي بورم في المخ، وفي منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

10- شارك في الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل "كوفيد -25" مع الفنان يوسف الشريف والذي تناول قصة التعامل مع فيروس كورونا المستجد في صورته الجديدة.

11- لم يشارك بعد كوفيد- 25 في أي عمل فني لاشتداد المرض عليه ودخوله العناية المركزة على فترات متفرقة. 

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير زكي فطين عبد الوهاب 61 عاما بعد صراع المرض تميز بأسلوب خاص في تجسيد الشخصيات المعهد العالي للسينما قسم الاخراج 52 عملا في السينما والتلفزيون

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط مشددة للمسلسلات الرمضانية

شاهدة فى القضية: محمد الأمين كان دوره إقامة الصلاة مع الفتيات

العظمى بالقاهرة 18.. «الأرصاد»: الطقس غدًا شديد البرودة ليلًا وفرص لسقوط أمطار

«حامل في الشهر الرابع».. زوج يكتشف حمل زوجته من عمها بعد شهرين من الزفاف

لو فاتك التريند| 6 موضوعات تشغل المصريين أبرزها «وفاة زكي فطين»

حبس المتهمة بقتل طفلة جارتها ببنى مزار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

وقفة احتجاجية أمام بلدية الاحتلال بالقدس ضد سياسة هدم المنازل