الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة على الأجيال القادمة من الفتيات البعد عن النمطية وخلق حالة من الإبداع

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية دور المرأة العربية في الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن مسئوليات المرأة والتحديات التي تواجهها لا يمكن اجتيازها إلا بالمسابرة والإصرارا على تخطيها، ووجود المرأة من خلال المناصب السياسية والقيادية في مصر يضع على عاتقها شعور أكبر بالمسئولية لديها ويعطي مثال للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال تكريم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إطار تكريم أبرز الشخصيات والنماذج المتميزة لدورهم المتميز والمؤثر فى مجال التنمية المجتمعية، خلال حفل جوائز "المرأة العربية" فى نسخته الرابعة والذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعة.

وتابعت وزيرة البيئة أن على الأجيال القادمة من الفتيات البعد عن النمطية وخلق حالة من الابتكار والإبداع وأخذ تلك النماذج المشرفة كقدوة لها لدفعها للعمل على تحدى الصعاب والوصول للمكانة التى تحلم بها.

من جهتها، عبرت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، عن سعادتها بالمنتدى الرابع للمرأة العربية لوجود شخصيات عظيمة من كافة الوطن العربي ذو قيمة، مشيرة إلى مبادرة المرأة العربية للتحالف الوطني والإبداع التربوي هذا العام تمثلها 6 سيدات من 6 دول عربية، وتعد أقوى مبادرة عربية ستكون نموذج تربوي ثقافي تدريبي وابتكاري، مشيرة إلى ترشيح الدكتورة ياسمين فؤاد لأكثر الشخصيات تأثيرا لدورها البارز فى التنمية المجتمعية وعلى المستوى الدولي والإقليمي وخاصة فى دورها البارز فى مؤتمر المناخ cop27، وقد أهدت وزيرة البيئة التكريم لوالدتها الأستاذة الصحفية الكبيرة ناهد المنشاوى نظرا للدعم والمساندة التي قدمتها لها طوال حياتها.

وزيرة البيئة دور المرأة العربية البيئة مسئوليات المرأة والتحديات المناصب السياسية المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط مشددة للمسلسلات الرمضانية

شاهدة فى القضية: محمد الأمين كان دوره إقامة الصلاة مع الفتيات

العظمى بالقاهرة 18.. «الأرصاد»: الطقس غدًا شديد البرودة ليلًا وفرص لسقوط أمطار

«حامل في الشهر الرابع».. زوج يكتشف حمل زوجته من عمها بعد شهرين من الزفاف

لو فاتك التريند| 6 موضوعات تشغل المصريين أبرزها «وفاة زكي فطين»

حبس المتهمة بقتل طفلة جارتها ببنى مزار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

وقفة احتجاجية أمام بلدية الاحتلال بالقدس ضد سياسة هدم المنازل