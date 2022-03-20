وزيرة البيئة على الأجيال القادمة من الفتيات البعد عن النمطية وخلق حالة من الإبداع

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية دور المرأة العربية في الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن مسئوليات المرأة والتحديات التي تواجهها لا يمكن اجتيازها إلا بالمسابرة والإصرارا على تخطيها، ووجود المرأة من خلال المناصب السياسية والقيادية في مصر يضع على عاتقها شعور أكبر بالمسئولية لديها ويعطي مثال للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال تكريم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إطار تكريم أبرز الشخصيات والنماذج المتميزة لدورهم المتميز والمؤثر فى مجال التنمية المجتمعية، خلال حفل جوائز "المرأة العربية" فى نسخته الرابعة والذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعة.

وتابعت وزيرة البيئة أن على الأجيال القادمة من الفتيات البعد عن النمطية وخلق حالة من الابتكار والإبداع وأخذ تلك النماذج المشرفة كقدوة لها لدفعها للعمل على تحدى الصعاب والوصول للمكانة التى تحلم بها.

من جهتها، عبرت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، عن سعادتها بالمنتدى الرابع للمرأة العربية لوجود شخصيات عظيمة من كافة الوطن العربي ذو قيمة، مشيرة إلى مبادرة المرأة العربية للتحالف الوطني والإبداع التربوي هذا العام تمثلها 6 سيدات من 6 دول عربية، وتعد أقوى مبادرة عربية ستكون نموذج تربوي ثقافي تدريبي وابتكاري، مشيرة إلى ترشيح الدكتورة ياسمين فؤاد لأكثر الشخصيات تأثيرا لدورها البارز فى التنمية المجتمعية وعلى المستوى الدولي والإقليمي وخاصة فى دورها البارز فى مؤتمر المناخ cop27، وقد أهدت وزيرة البيئة التكريم لوالدتها الأستاذة الصحفية الكبيرة ناهد المنشاوى نظرا للدعم والمساندة التي قدمتها لها طوال حياتها.