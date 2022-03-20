الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العظمى بالقاهرة 18.. «الأرصاد»: الطقس غدًا شديد البرودة ليلًا وفرص لسقوط أمطار

أمطار
أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 - درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 9
الإسكندرية 17 10
وادي النطرون 18 11
طنطا 16 10
شبين الكوم 18 10
دمنهور 17 11
بلطيم 17 10
مطروح 17 10
السلوم 16 9
سيوة 19 8
بورسعيد 17 9
دمياط 17 11
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 18 10
السويس 17 11
العريش 17 9
رفح 17 8
رأس سدر 24 10
نخل 19 5
نويبع 24 12
طابا 21 13
كاترين 20 5
الطور 23 15
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 25 15
مرسى علم 25 14
الفيوم 21 8
بني سويف 19 9
المنيا 22 9
أسيوط 22 9
سوهاج 23 9
قنا 28 10
الأقصر 29 13
أسوان 30 12
إدفو 30 12
أبوسمبل 29 13
الوادي الجديد 28 10
شلاتين 28 13
أبورماد 26 12
حلايب 26 13
رأس حدربة 25 12

الأرصاد طقس هيئة الأرصاد الجوية

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مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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