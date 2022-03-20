الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عامل أطلق النار على 3 من أقاربه فى العياط

اعيرة نارية
اعيرة نارية

ألقى ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، القبض على عامل، لاتهامه بقتل 3 أشخاص من أفراد عائلته، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، بقرية في العياط.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل 3 أشخاص بإحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن عاملًا أطلق النار على 3 من أفراد عائلته، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، مما أسفر عن مقتلهم.

تم ضبط المتهم، ونقل جثث الضحايا إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عامل الجيزة العياط خلافات متعلقة بالميراث أفراد عائلته

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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