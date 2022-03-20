القبض على عامل أطلق النار على 3 من أقاربه فى العياط

ألقى ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، القبض على عامل، لاتهامه بقتل 3 أشخاص من أفراد عائلته، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، بقرية في العياط.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل 3 أشخاص بإحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن عاملًا أطلق النار على 3 من أفراد عائلته، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، مما أسفر عن مقتلهم.

تم ضبط المتهم، ونقل جثث الضحايا إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.