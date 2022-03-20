الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن صحة مصابين فى انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، الاستعلام عن الحالة الصحية لشابين مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في انقلاب سيارة.

كانت قررت النيابة تشريح جثة المتوفي وتسليم الجثة لذويها.

كان لقى شاب مصرعه فيما أصيب آخر بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة، وتم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول "حسنى. م. م"، 23 سنة، مقيم أم رماد القنايات، جثة هامدة، و"محمد. ع. م"، 28 سنة، مقيم أم رماد، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الشرقية كسور الحالة الصحية الاستعلام انقلاب سيارة

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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