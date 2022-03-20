الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملة تموينية فى الأسواق لضبط الغش التجارى بالجيزة

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، حملة تموينية؛ لضبط حائزي المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومحتكري السلع، ضمن الحملات التي يتم شنها لضبط الأسواق، ومواجهة الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 106 قضايا حيازة لحوم مجمدة مجهولة المصدر، دون بيانات، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإدارة منشآت دون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

الغش التجاري الجيزة محتكري السلع مجهولة المصدر الحملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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