وزير الشباب يشهد ختام ورش عمل مدربي التنسيقية للمنسقين الإعلاميين بالمديريات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات ختام المرحلة الثانية من تدريب المنسقين الإعلاميين بمديرياتها في جميع المحافظات، الذي أقيم في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "كل الشكر والتقدير للتعاون المثمر مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونطالب المنسقين بتطوير العمل والاستدامة والتواصل، التشبيك، والتفعيل الدائم للرؤية العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية، مع التدريب على استخدام التقنيات الحديثة، والربط المركزي مع بوابة مصر للشباب والرياضة، وكذلك الربط مع مختلف مشروعات الوزارة، وعمل دراسات مسحية من أرض الواقع لبحث المشكلات بمختلف المديريات ومراكز الشباب والعمل على حلها بشكل مدروس".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ملتقى المنسقيين الإعلاميين يشكل أهمية لصقل مهارات منسقي المديريات وإطلاعهم على كل جديد في عالم الصحافة والإعلام، في سياق النهج الجديد للوزارة نحو استراتيجية التحول الرقمي، بالعمل على تطوير السياسة الإعلامية وفتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام باختلاف أدواتها، وتفعيل الجانب الإعلامي بالعديد من الفعاليات ذات العلاقة، للاستفادة من الأطروحات التي من شأنها أن تزيد من المكتسبات في هذا الإطار الإعلامي الذي يمثل شريانًا حيويًّا لتحقيق النجاح المنشود.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى سعي وزارة الشباب والرياضة إلى توحيد السياسة الإعلامية والمضمون الإعلامي خلال المرحلة الراهنة بما يتواكب مع التطور التكنولوجى السريع ولما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة من أجل إيصال مضمون الرسالة المستهدفة بشكل يحقق أفضل النتائج المرجوة.

وفي كلمته أثناء ختام فعاليات منتدى المنسقين الإعلاميين، أعرب المهندس عمرو عثمان عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب محافظ بورسعيد عن سعادته بمشاركة التنسيقية من خلال مدربيها بالمنتدى كمجرد بداية لتنفيذ بروتوكول التعاون الذي وقعته التنسيقية مع وزارة الشباب والرياضة مؤكدا أهمية التدريب الإعلامي لأن الدولة المصرية تمر بمعركة الوعي والثقافة وأن إحدى أدوات رفع الوعي عند المواطن هو التواصل الإعلامي وبالتالي فإن مثل هذه التدريبات مهمة للغاية.

وقدم عضو مجلس أمناء التنسيقية الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وقيادات الوزارة على الجهد المبذول كما شكر المهندس عمرو عثمان أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشاركين في ورشة العمل.



وعرض الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، مدير المشروع والمشرف العام على التدريب، تقريرا مفصلا عن ما تم منذ انطلاق الملتقى حيث شمل العرض مكونات المرحلة الأولى وتنفيذ توصيات الملتقى الأول الذي عقدته الوزارة يناير الماضي، والذي تم خلاله أيضا إقامة دورات وورش عمل للتدريب التقني والفني فيما يخص المهارات الإعلامية، والتصوير والمونتاج، وفنون الكتابة الصحفية، والمرحلة الثانية التي تمت من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تضمنت تنفيذ دورات تثقيف سياسي، لتوحيد الرسالة الإعلامية للهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفقاً للسياسة الإعلامية للدولة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأوضح فوزي أن ورش العمل شرح كامل لآليات تسويق الخدمة الإعلامية، والفرق بين الاسكريبت والخبر، وعدم تكرار المعلومات بالخبر والتقرير الإعلامي، وأسس التصوير، وتعريف الكادرات المختلفة، وأسباب استخدامها بما يناسب الخدمة الإعلامية المقدمة، وركز محتوى ورش العمل التدريبية على توضيح نموذج الاتصال، وتحديد المرسل والمستقبل للرسالة الإعلامية، والأداة المستخدمة في توصيل الرسالة، وأنواع الرسائل، والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، وإنشاء منصات على وسائل التواصل الاجتماعي وتوثيقها.

واختتم المتحدث الرسمي للوزارة بعرض الموقف التنفيذي للمشروع وما سيتم في المستقبل من خلال خطة زمنية تهدف إلى تحقيق المتابعة الدورية، وتطوير الأداء المهني للمنسقين الإعلاميين ومديري المراكز الإعلامية بكل مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وشهدت ورش العمل شرح كامل لآليات تسويق الخدمة الإعلامية، والفرق بين الخبر والمقال والتقرير، وعدم تكرار المعلومات بالخبر والتقرير الإعلامى، وأسس التصوير، وتعريف الكادرات المختلفة، وأسباب استخدامها بما يتناسب مع الخدمة الإعلامية المقدمة، وركز محتوى ورش العمل التدريبية على توضيح نموذج الاتصال، وتحديد المرسل والمستقبل للرسالة الإعلامية، والأداة المستخدمة في توصيل الرسالة، وأنواع الرسائل، والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، وإنشاء صفحات علي وسائل التواصل الإجتماعي وتوثيقها وكيفية إدارتها.

حضر الاختام من قيادات الوزارة اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، واللواء عبدالرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

الملتقى الثاني من تدريب المنسقين الإعلاميين استمر لمدة 3 أيام من 17 إلى 19 مارس بدأ بمحاضرة للتثقيف السياسي والتعريف بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونشأتها منذ عام 2018 وإلى ما وصلت إليه حتى الآن وتحدثت عن التجربة عضو مجلس الشيوخ النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية ومن بعدها انطلقت ورش العمل التي حاضر فيه أعضاء نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة أميرة العادلي وأحمد عبدالصمد وعماد رؤوف ومصطفى مسلم بالإضافة إلى مشاركة من منسقي التدريب على مدار الثلاث أيام مؤمن سيد وأحمد البشبيشي وصفاء حسني وأسامة هشام وإسلام حمدي وجميعهم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.