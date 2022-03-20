الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وقفة احتجاجية أمام بلدية الاحتلال بالقدس ضد سياسة هدم المنازل

هدم المنازل بالقدس
هدم المنازل بالقدس

نظم مقدسيون، غالبيتهم من قرية جبل المكبر، اليوم الأحد، وقفة احتجاجيّةً أمام مقر بلدية الاحتلال في القدس؛ رفضًا لسياسة هدم المنازل، ولدعم الأسر المهددة بالتشريد والتهجير القسري.

وردد المشاركون شعارات تندد بسياسات الاحتلال الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من عاصمتهم المُحتلة، مشيرين إلى أن وقفتهم هذه لن تكون الأخيرة طالما استمر مسلسل هدم المنازل في القدس وأحيائها.

يُشار إلى أن سكّان أهالي جبل المكبر تلقوا في الفترة الأخيرة أكثر من 70 إخطارًا لهدم منازلهم، وهناك منازل أخرى هدمت وأجبر سكّانها على هدمها ذاتيًا تحت ضغوطٍ فرض غرامات مالية باهظة من بلدية الاحتلال.

رام الله القدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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وقفة احتجاجية أمام بلدية الاحتلال بالقدس ضد سياسة هدم المنازل

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