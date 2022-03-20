الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه أسيوط» تطلق التدريب التمهيدي لتطبيق برنامج إدارة الأصول

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد المرحلة التمهيدية من فعاليات تطبيق برنامج إدارة الأصول في إطار اتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، تحت شعار "خدمة متميزة مستدامة"، وذلك بمركز التدريب والخدمات الإقليمي بمختلف قاعاته بحضور مهندسي الإدارة العامة للأصول المتكاملة بـ(القابضة للمياه، شركة مياه المنيا، شركة مياه سوهاج، شركة مياه أسيوط) لاتباع أفضل الممارسات في مجال الصيانة وإدارة الأصول، وإطالة العمر الافتراضي  للمحطات والشبكات من(ماكينات، ومحركات، وطلمبات، والمولدات، لوحات كهربائية، و..).

وأوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن التدريب التمهيدي يأتي ضمن فعاليات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه  (IWSS)والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يهدف تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، والجارى تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه لضمان تلبية معايير الجوده والأنظمة السائدة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ب (المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر) كمساهمة فى دعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي في تعظيم إنتاجية الأصول والحفاظ عليها.

وعلى جانب آخر، أجرى العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية ومعدلات الإنجاز للمشروعات القومية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة "بقرى مركز كفر سعد" يرافقه رؤساء القطاعات الفنية ولجنة الإشراف والمركز الإعلامي بشركة مياه دمياط.

وتفقد جمال الدين مشروعات "المد والتدعيم" لشبكات الصرف الصحى، والإحلال والتجديد " لشبكات مياه الشرب "خط مياه كفر شحاتة-كفر سعد البلد"، وعداية الدفع الموجه بكفر سليمان بطريق دمياط - شربين.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إدارة الأصول مركز التدريب والخدمات الإقليمي الصيانة التدريب التمهيدي رفع كفاءة التشغيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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