مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، واستنكرت بشدة الاعتداءات الخطيرة التي قامت بها الميليشيا الحوثية الإرهابية، ومحاولاتها بصورة متعمدة وممنهجة استهداف المدنيين الآمنين وبعض الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأحد: "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية، والممارسات العدائية التي تمثل جرائم حرب تستوجب المحاسبة عليها، ودليلًا بارزًا على إمعان هذه المليشيات في تجاوزاتها السافرة لجميع المحرمات والحدود الإنسانية والأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية، ورفضها المستمر الانصياع لدعوات السلام والجهود والمبادرات العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، فإنها تؤكد دعوتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها، و تجدد مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها".

وأشادت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة، وقوات التحالف، في مجابهة تلك التهديدات، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.