مياه كفر الشيخ: فرق توعية واستطلاع للرأى بقرى «حياة كريمة»

أكد المهندس شعبان محمد ابراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية استطلاع الرأى بتكثيف حملات التوعية بقرى مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث قام الفريق بزيارة عزبة الشاعر وقرية ابودنيا بمدينة مطوبس لتعريف المواطنين بأهمية المشاريع المقامة.

وأضاف المهندس شعبان، أن الحملات شملت عدة أنشطة لتوعية المواطنين منها حملات لطرق الأبواب واستطلاع رأى ميدانى بأهمية مشروعات حياة كريمة كذلك توعية للمواطنين بمبادرة حياة كريمة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى مركز مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة لتعريف المواطنين بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها.

كما قامت إدارة التوعية بتنظيم أنشطة توعوية للمواطنين، شملت توضيح السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه وكيفية الحفاظ عليها، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.

يذكر أن جميع قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ قد دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة بهدف تطوير الخدمات بها والارتقاء بكافة البني التحتية والمرافق من أجل تحسين حياة المواطنين هناك.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا.