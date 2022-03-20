الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء القرعة العلنية للفرق المتأهلة في أولمبياد الكليات المتخصصة بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أجرت لجنة مسابقات أولمبياد الكليات المتخصصة "التربية الرياضية" بجامعة سوهاج، القرعة العلنية للفرق المتأهلة للدور الثاني، وذلك بقاعة الاجتماعات بأرض الملاعب، بحضور الدكتور أحمد عبدالله المشرف العام على الأولمبياد، والدكتور محمد كمال وكيل كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد إمام رئيس لجنة المسابقات، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، ومشرفي الفرق المتأهلة، والخطيب محمد مسئول الاتصال والتواصل.

وأوضح الدكتور محمد إمام، أنه تم الانتهاء من إجراء مباريات الدور الـ8، وسوف تعقد اليوم مباريات الدور قبل النهائي والنهائي.

الجدير بالذكر أن المنافسات تقام على ملاعب المدن الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، ضمن فعاليات أولمبياد الكليات المتخصصة لكليات التربية الرياضية في الفترة من 17 حتى 20 مارس الجاري.

كما أعلنت لجنة مسابقات أولمبياد الكليات المتخصصة "التربية الرياضية"، والتي تنظمها جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عن النتائج النهائية لدور المجموعات، والتي أسفرت عن تأهل عدد من الجامعات في مختلف اللعبات قبل إجراء القرعة العلنية لتحديد منافسات دور الثمانية، حيث تأهل في لعبة كرة الطائرة الشاطئية طالبات كلًا من أسيوط أول المجموعة الأولى، والمنصورة ثاني المجموعة، كما تأهل الوادي الجديد أول المجموعة الثانية، وسوهاج ثالثها، بينما المجموعة الثالثة تأهلت كلاً من كفر الشيخ والمنيا.

وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية طلبة، فتأهل كلًا من كفر الشيخ كأول المجموعة الأولى، والوادي الجديد الثاني، وكذلك تأهلت سوهاج كأول المجموعة الثانية والمنوفية الثاني، أما في المجموعة الثالثة فتأهلت أسيوط أول وجنوب الوادي ثاني.

جدير بالذكر أن غداً الأحد سيشهد منافسات نصف نهائي ونهائي "أولمبياد الكليات المتخصصة" لتحديد أبطال الأولمبياد، والتي يشارك فيها ٢٦٤ طالبا من ١٢ جامعة حكومية تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة.

الاول اليوم غدا مارس صورة اجتماع عقد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«التضامن» تكشف كواليس إحالة 6 مسئولين سابقين للمحاكمة

أحداث الظهيرة| طقس بارد فى أول أيام الربيع وتفاصيل جديدة عن «ضحية الغاز»

وصول رجل الأعمال محمد الأمين لمقر محاكمته فى الاتجار بالبشر

مصر تدين هجمات الحوثى ضد السعودية: استهداف سافر لأمن وسيادة الرياض

قائمة أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 20-3-2022

عبر «فيسبوك».. ضبط ميكانيكي يبيع أجهزة تتبع بدون ترخيص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقتل الفلسطينيين بدافع ثقافة الكراهية والعنصرية

الرئيس الإسرائيلى فى فرنسا يشارك فى حفل تأبين مذبحة بمدرسة يهودية

من المخدرات إلى الأسلحة: قصة جواسيس من عرب 48 يعملون لصالح إيران