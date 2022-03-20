إجراء القرعة العلنية للفرق المتأهلة في أولمبياد الكليات المتخصصة بجامعة سوهاج

أجرت لجنة مسابقات أولمبياد الكليات المتخصصة "التربية الرياضية" بجامعة سوهاج، القرعة العلنية للفرق المتأهلة للدور الثاني، وذلك بقاعة الاجتماعات بأرض الملاعب، بحضور الدكتور أحمد عبدالله المشرف العام على الأولمبياد، والدكتور محمد كمال وكيل كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد إمام رئيس لجنة المسابقات، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، ومشرفي الفرق المتأهلة، والخطيب محمد مسئول الاتصال والتواصل.

وأوضح الدكتور محمد إمام، أنه تم الانتهاء من إجراء مباريات الدور الـ8، وسوف تعقد اليوم مباريات الدور قبل النهائي والنهائي.

الجدير بالذكر أن المنافسات تقام على ملاعب المدن الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، ضمن فعاليات أولمبياد الكليات المتخصصة لكليات التربية الرياضية في الفترة من 17 حتى 20 مارس الجاري.

كما أعلنت لجنة مسابقات أولمبياد الكليات المتخصصة "التربية الرياضية"، والتي تنظمها جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عن النتائج النهائية لدور المجموعات، والتي أسفرت عن تأهل عدد من الجامعات في مختلف اللعبات قبل إجراء القرعة العلنية لتحديد منافسات دور الثمانية، حيث تأهل في لعبة كرة الطائرة الشاطئية طالبات كلًا من أسيوط أول المجموعة الأولى، والمنصورة ثاني المجموعة، كما تأهل الوادي الجديد أول المجموعة الثانية، وسوهاج ثالثها، بينما المجموعة الثالثة تأهلت كلاً من كفر الشيخ والمنيا.

وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية طلبة، فتأهل كلًا من كفر الشيخ كأول المجموعة الأولى، والوادي الجديد الثاني، وكذلك تأهلت سوهاج كأول المجموعة الثانية والمنوفية الثاني، أما في المجموعة الثالثة فتأهلت أسيوط أول وجنوب الوادي ثاني.

جدير بالذكر أن غداً الأحد سيشهد منافسات نصف نهائي ونهائي "أولمبياد الكليات المتخصصة" لتحديد أبطال الأولمبياد، والتي يشارك فيها ٢٦٤ طالبا من ١٢ جامعة حكومية تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة.