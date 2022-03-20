الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حلم الآثار» يقتل اثنين في منشأة القناطر

تنقيب عن الآثار
تنقيب عن الآثار

لقي عاملان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار حفرة تنقيب عن الآثار عليهما داخل مزرعة بمنطقة برقاش بمنشأة القناطر، في محافظة الجيزة.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود متوفيين داخل مزرعة بمنطقة برقاش التابعة لدائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انهيار حفرة عميقة على عاملين أثناء التنقيب عن الآثار، ويكافح رجال الإنقاذ البري لانتشال جثتيهما، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والجيران؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

محافظة الجيزة منشأة القناطر التنقيب عن الآثار مصرع مزرعة برقاش

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«ضحية الغاز».. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة شاب وفتاة بأكتوبر

مصر تدين هجمات الحوثى ضد السعودية: استهداف سافر لأمن وسيادة الرياض

رابط تقديم التطوع في الجيش 2022 عبر موقع إدارة تعبئة التجنيد وشروط التسجيل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-3-202

تحرير 33 محضرا تموينيا وضبط 12 مخبزا ينتجون خبزا ناقص الوزن

مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بإمبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى فى فرنسا يشارك فى حفل تأبين مذبحة بمدرسة يهودية

من المخدرات إلى الأسلحة: قصة جواسيس من عرب 48 يعملون لصالح إيران

خشية التصعيد.. تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين فى رمضان تشمل الصلاة بالأقصى