«حلم الآثار» يقتل اثنين في منشأة القناطر

لقي عاملان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار حفرة تنقيب عن الآثار عليهما داخل مزرعة بمنطقة برقاش بمنشأة القناطر، في محافظة الجيزة.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود متوفيين داخل مزرعة بمنطقة برقاش التابعة لدائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انهيار حفرة عميقة على عاملين أثناء التنقيب عن الآثار، ويكافح رجال الإنقاذ البري لانتشال جثتيهما، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والجيران؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.