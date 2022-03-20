«مذهب المتعة».. لماذا يحتفل العالم باليوم العالمى للسعادة فى 20 مارس؟

يحتفل العالم اليوم 20 مارس باليوم العالمي للسعادة، فقد تم اعتماد ذلك اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 28 يونيو عام 2012.

ويهدف اليوم العالمي للسعادة إلى جعل الناس في جميع أنحاء العالم يدركون أهمية السعادة في حياتهم، وفي عام 2015، أطلقت الأمم المتحدة 17 هدفًا للتنمية المستدامة لجعل حياة الناس أكثر سعادة، وتتمثل أهدافها الإنمائية الرئيسية في القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وحماية كوكبنا.

وتأسس اليوم العالمي للسعادة رسميًا في عام 2012 واحتفلت به لأول مرة في عام 2013 وبناءً على مفهوم جايمي إيلين، خطت الأمم المتحدة خطوة إلى الأمام مع يوم السعادة العالمي لإعلام الناس بأهمية السعادة في حياة الناس وبحاجة إلى دمج السعادة في السياسات العامة.

وقبل الاحتفال باليوم العالمي للسعادة أسس جايمي إيلين مؤسسة Happytalism بالاشتراك مع صديقه لويس غالاردو رئيس مؤسسة السعادة العالمية وأدار إيلين حملة في الأمم المتحدة من عام 2006 إلى عام 2012 لتشجيع وتعزيز أولوية السعادة والرفاهية والديمقراطية.

وفي عام 2011 اقترح جايمي إيلين فكرة اليوم الدولي للسعادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأراد أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعزيز اقتصاديات السعادة في جميع أنحاء العالم من خلال تحسين التنمية الاقتصادية لجميع البلدان.

اعتمدت الفكرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي 19 يوليو 2011، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تحت عنوان "السعادة نحو نهج شامل للنمو" وهي مبادرة من رئيس الوزراء "جيغمي ثينلي" من دولة بوتان، وهي دولة صغيرة اشتهرت بسعيها لتحقيق هدف "إجمالي السعادة" منذ السبعينيات.

وفي يوم السعادة العالمي تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة الناس إلى تحقيق المزيد من التقدم المستمر والأشياء الصغيرة التي تستمر في تحسين حياتهم، وفي 22 يناير 2013 ، صرح الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتركيز على الناس يجب أن يجتمعوا معًا لمواجهة المشاكل التي نواجهها، ومحاولة تحقيق المهمة المتمثلة في تلبية مجتمع سعيد.

وقد نصت الأمم المتحدة على عشر خطوات لتحقيق أهداف السعادة العالمية وهي:

افعل الأشياء التي تجعلك سعيدًا.

أخبر الجميع بما يشعرهم بالفرح.

شارك في مسابقة السعادة العالمية واحتفل بها.

أعط وانشر السعادة للآخرين.

شارك الأشياء التي تجعلك سعيدًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

السعادة قرار.

استمتع بالطبيعة.

تبني مذهب المتعة.

السعادة حق أساسي من حقوق الإنسان وهدف للجميع.

السعادة تطلع عالمي في حياة الجميع.

السعادة طريقة للعيش والوجود وخدمة المجتمعات.

السعادة كنجم شمالي للأفراد والمجتمعات والحكومات والمجتمع.

طريق السعادة هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

السعادة نموذج جديد للتنمية البشرية.