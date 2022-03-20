الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تكشف مدة رفع «قطار الزلزال»

جريدة الدستور

أعلنت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية اليوم الأحد، عن أن عملية رفع قطار "شينكانسن" فائق السرعة الذي خرج عن مساره على خط "توهوكو" شمال شرق اليابان في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة، سوف تستغرق أسبوعين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركة بدأت العمل صباح اليوم لرفع القطار المكون من 17 عربة والذي خرج عن القضبان على جسر يبعد حوالي كيلومترين عن محطة في شيرويسي بمقاطعة مياجي. وإجمالًا، خرجت 16 عربة من أصل 17 عن مسارها.

واستخدم العمال حوامل الرافعة لرفع العربات وإعادتها إلى القضبان، لكن الشركة قالت إن بعض العربات قد تحتاج إلى رافعة لسحبها، مضيفة أنه سيتم نقل القطار بعد ذلك إلى قاعدة في المقاطعة لمزيد من الفحوصات.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 180 آخرين في 12 مقاطعة. 

ولم يصب جميع ركاب وطاقم القطار البالغ عددهم 78 راكبًا بأذى.

طوكيو الزلزال اليابان

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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