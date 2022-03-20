الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب فى مسكنه بالسلام

جثة
جثة

تكثف مباحث القاهرة، اليوم الأحد، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بمدينة السلام.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بوجود جثة داخل شقة سكنية في مدينة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب 25 عامًا توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة جثة شقة سكنية السلام المباحث

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مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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