سيارة تدهس سيدة فى «وصلة دهشور» بأكتوبر

أصيبت سيدة بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر دهسها من سيارة أثناء عبورها وصلة دهشور في مدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية في طريق دهشور في مدينة السادس من أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.