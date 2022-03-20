الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيارة تدهس سيدة فى «وصلة دهشور» بأكتوبر

دهس
دهس

أصيبت سيدة بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر دهسها من سيارة أثناء عبورها وصلة دهشور في مدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية في طريق دهشور في مدينة السادس من أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى. 

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

محافظة الجيزة دهشور أكتوبر كسور متفرقة بالجسم وصلة دهشور

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«ضحية الغاز».. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة شاب وفتاة بأكتوبر

مصر تدين هجمات الحوثى ضد السعودية: استهداف سافر لأمن وسيادة الرياض

رابط تقديم التطوع في الجيش 2022 عبر موقع إدارة تعبئة التجنيد وشروط التسجيل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-3-202

تحرير 33 محضرا تموينيا وضبط 12 مخبزا ينتجون خبزا ناقص الوزن

مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بإمبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى فى فرنسا يشارك فى حفل تأبين مذبحة بمدرسة يهودية

من المخدرات إلى الأسلحة: قصة جواسيس من عرب 48 يعملون لصالح إيران

خشية التصعيد.. تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين فى رمضان تشمل الصلاة بالأقصى