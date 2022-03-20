مسلسلات رمضان 2022.. طرح برومو جديد لمحمد شاهين في «suits بالعربى»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “suits بالعربى ” برومو جديد للفنان محمد شاهين عبر قناة cbc والمقرر أن تعرض العمل بشكل حصري خلال شهر رمضان المقبل 2022.

مسلسلات رمضان 2022

ويواصل النجم محمد شاهين تصوير دوره بالعمل بشكل مكثف استعدادا لعرض العمل على شاشة التليفزيون ضمن السباق الرمضانى الذى يبدأ خلال أسابيع قليلة.

وقال محمد شاهين فى تصريحات خاصة لـ الدستور إن دوره بمسلسل “suits بالعربى ” دور مختلف وبه مساحة من الشر الممزوجة بالكوميديا واتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور .

وطرحت الشركة المنتجة للعمل الإعلان الرسمي لمحمد شاهين في مسلسل" سوتس العربي" و وكشف الإعلان عن بعض تفاصيل الشخصية التي يلعبها خلال أحداث العمل.

ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور و زين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت بوسترات منفردة لنجوم المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية.

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض المسلسل الدرامي الجديد “suits بالعربي” للنجم آسر ياسين، عبر شبكة قنوات “cbc” حصريًا خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022.

كما يعرض المسلسل أيضا عبر منصة Watch it ويعرض بالتزامن عبر شبكة قنوات OSN، ومن المنتظر أن تعلن شبكة cbc خلال أيام عن موعد عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة مسلسل “Suits بالعربي” كلا من النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

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