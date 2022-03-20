الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم ضيف برنامج «جروب الماميز» على قناة مدرستنا اليوم

طارق شوقي
طارق شوقي

يحل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ضيفًا على برنامج "جروب الماميز" الذي سيعرض مساء اليوم على قناة مدرستنا التعليمية، حيث ستعرض حلقة أخرى يوم الأربعاء على تردد 10777 أفقي.

وروجت قناة مدرستنا للحلقتين من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمتابعة الحلقة التي سيستضيف البرنامج فيها عدد كبير من مسؤولي التعليم في مصر والخبراء التربويين لمناقشة تطوير التعليم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية تبنّت تطوير ملف التعليم خلال السنوات الأخيرة، مما انعكس في تقييم مؤشر المعرفة العالمي بشهادة جميع دول العالم.

فيما أشاد عدد كبير من خبراء التطوير في العالم بالمنظومة التعليمية الجديدة خلال السنوات الأخيرة سواء في المحتوى العلمي وأساليب التقييم الجديدة والبنية التعليمية الرقمية الجديدة.

كما أشادت الدكتورة ليندا هيراري، أستاذ سياسات التعليم بجامعة إلينوى، بالمحتوى العلمي المقدم عبر قناة مدرستنا، قائلة: لقد رأيت ابتكارات هائلة وتغيير وتطور هائل في محتوى القناة.

وفي مؤشر المعرفة العالمي، قفزت مصر في المحتوى المعرفي والمنظومة التعليمية الجديدة، مما حظي بإشادات واسعة من خبراء التعليم وومثلي الدول في معرض إكسبو دبي.

في سياق متصل، تتابع وزارة التربية والتعليم امتحانات الصف الاول الثانوي الذي انطلقت اليوم الأحد.

وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة ابنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/3/20 طبقاً للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.
- تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي .
- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم. 
- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب.
- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.
- تتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية.
- يجب تحديث اجهزة  التابلت والتأكد من شريحة البيانات. 
- يجب توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية. 

 

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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