الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس السويسري: مستعدون للعب دور الوسيط في المفاوضات بين موسكو وكييف

الرئيس السويسري
الرئيس السويسري إيجناسيو كاسيس

أكد الرئيس السويسري إيجناسيو كاسيس، أن بلاده مستعدة للعب دور الوسيط في تسوية النزاع في أوكرانيا واستضافة المفاوضات بين موسكو وكييف.

ونقلت الإذاعة العامة السويسرية عن كاسيس قوله - أمام تظاهرة في برن، نُظمت تحت شعار "التضامن مع أوكرانيا.. أوقفوا الحرب" - "سويسرا مستعدة للعب دور الوسيط وراء الكواليس أو استضافة المفاوضات، فإن بلادنا تجمع بين الحياد والتقاليد الإنسانية"، داعيا إلى فتح ممرات إنسانية على الفور.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد أكد في وقت سابق أن سويسرا تقدمت بمبادرة أداء دور الوسيط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن موسكو ترفض التوسط من قبل أي دولة انضمت إلى العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

جنيف موسكو كييف الرئيس السويسري سويسرا

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