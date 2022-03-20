الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخليج» الإماراتية: أبوظبي تسعى لاكتشاف مسارات جديدة للسلام والتنمية في المنطقة

أبوظبي
أبوظبي

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أن أبوظبي تسعى لاكتشاف مسارات جديدة للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة، وإنهاء التوترات وخفض التصعيد وتغليب الحكمة والعقلانية، من أجل أن تنعم جميع الشعوب بالأمن والاستقرار.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "جمع العرب" - أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات، ولقاءه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تندرج في هذا المسار الطموح حيث تعمل الإمارات على لعب دور بنّاء، في إطار نهجها الرامي إلى حل أزمات المنطقة بالحوار والتعاون، مع التمسك بالحقوق والمصالح العربية العليا، والدفاع عنها بما يساعد العالم العربي على تجاوز أزماته المتعددة.

وأوضحت أن حاكم دبي وولي عهد أبوظبي، أكدا خلال لقائهما الرئيس الأسد، الحرص على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء بين الإمارات وسوريا؛ لأن سوريا من ركائز الأمن العربي التاريخية، وهذا الموقف الأصيل للقيادة الرشيدة يعبر عن سياسة حكيمة تندرج ضمن جهود إعادة لمّ الشمل العربي، وعودة سوريا إلى حاضنتها الطبيعية، والحرص على وحدة أراضيها وانسحاب القوات الأجنبية منها، ودعم شعبها الشقيق سياسياً وإنسانياً.

الإمارات ابوظبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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