الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربي يدين استمرار هجمات «الحوثي» على السعودية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي بشدة، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي الذي استهداف محطة تحلية مياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، وذلك بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية ، بـ4 طائرات مُسيَّرة، والذي خلف بعض الأضرار المدنية التي شملت محطة كهرباء ظهران الجنوب.

وأعرب البرلمان العربي - في بيان له اليوم الأحد - عن استنكاره الشديد أن تأتي هذه الهجمات العدائية في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، عن استضافة مشاورات يمنية - يمنية لإنهاء حالة الحرب وحقنا للدماء.

وشدد على أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في هجماتها العدائية تجاه المملكة العربية السعودية وسط دعوات السلام يؤكد رفضها لأي محاولات تضع اليمن على طريق الاستقرار السياسي وتنهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

وأكد البرلمان العربي أن ميليشيات الحوثي هي جماعة إرهابية لا تمتلك قرارها، داعيا المجتمع الدولي مجددا للتحرك الفوري لوقف إمدادات الجماعة بالسلاح والضغط عليها للقبول بيد السلام الممدودة إليها.

وجدد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها.

البرلمان العربي السعودية ميليشيا الحوثي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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