لجنة تقصي حقائق برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي تتوجه إلى أربيل

توجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل على رأس لجنة تقصي حقائق حول الهجوم الأخير على أربيل ب12 صاروخا باليستيا.

وأوضح اعلام مستشار الأمن القومي ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إن "اللجنة التحقيقية برئاسة مستشار الأمن القومي توجهت اليوم إلى أربيل".

تعرض عاصمة إقليم كردستان إلى هجوم بـ12 صاروخا باليستيا، انطلقت من خارج الحدود العراقية، ما أسفر عن إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في المباني والمنازل.

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد إريج مسجدي، وأبلغته احتجاجها على خلفية الاستهداف، وذلك بعد تبني الحرس الثوري الإيراني رسميًا الهجوم .

