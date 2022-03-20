أخبار فاتتك| ناد يخطط لخطف صلاح.. وشكري في باكستان

شهدت الساعات القليلة الماضية عدة أحداث نالت اهتمام القراء على المستويين المحلي والدولي وفي مجالات مختلفة ما بين السياسة والفن والرياضة والمجتمع.

وترصد «الدستور» في هذا التقرير أبرز الأخبار التي اهتم بها القراء خلال الساعات الماضية.

رابع محطة بجولته الآسيوية.. سامح شكري يصل إلى باكستان

وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ صباح اليوم (الأحد) إلى إسلام آباد، في رابع محطة له في الجولة الآسيوية.

وكان في استقباله الشيخ طاهر أشرفي، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الشرق الأوسط والحوار بين الأديان.

وبدأ وزير الخارجية جولة آسيوية في 13 مارس، وتشمل كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة.

سامح شكري

نادٍ إيطالى يخطط للتعاقد مع محمد صلاح

لا يزال الحديث مستمرًا حول مستقبل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2021-2022، في ظل عدم تجديد عقده رفقة الريدز حتى الآن.

ولم يتوصل محمد صلاح ووكيل أعماله، رامي عباس، لاتفاق مع إدارة ليفربول حول تجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2023، وبالتالي سيدخل الفترة الحرة في الميركاتو الشتوي المقبل.

يوفنتوس يستفسر عن سعر محمد صلاح

ووفقًا لما ذكرته قناة Tele Lombardia الإيطالية، فإن مسئولي يوفنتوس استفسروا عن سعر محمد صلاح خلال الفترة الماضية.

وأفادت القناة الإيطالية، بأن إدارة يوفنتوس تخطط للتعاقد مع محمد صلاح، والاستفادة من عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده حتى الآن.

وأشارت القناة الإيطالية في تقريرها، إلى أن يوفنتوس كان يريد التعاقد مع محمد صلاح منذ صيف 2017، ولكن ليفربول نجح في حسم الصفقة لصالحه.

لذلك يرغب نادي يوفنتوس في إعادة محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي، بعدما لعب الفرعون المصري بقميص ناديي فيورنتينا وروما من قبل.

يذكر أن محمد صلاح قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو.

محمد صلاح

«حياة كريمة».. قطاعات الري تنجز تأهيل 4686 كيلومترا من الترع المتعبة

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية المشروعات القومية المنفذة حالياً، ومنها أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المتاحة، مشيراً إلى تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي وحضاري ملموس فى المناطق التى تم تأهيل الترع بها ومنها زيادة عرض الطرق والحفاظ على البيئة.

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن الإدارات المركزية للموارد المائية والري وقطاعات الوزارة، أنجزت تأهيل وتبطين 10,74 كيلو متر من الترع، اليوم الأحد، وذلك ضمن خطة لتأهيل سبعة آلاف كيلو متر فى عشرين محافظة بالمرحلة الاولى للمشروع، ليصبح إجمالى المنفذ 4686,45 كيلو متر، وذلك بهدف حل أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع خاصة فى موسم أقصى الإحتياجات، وتوفير فرص عمل جديدة.

تأهيل الترع المتعبة

توفير فرص عمل للشباب ضمن مراحل التنفيذ

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أهمية أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد المياه، لافتاً إلى إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة لآلاف الشباب.

كذلك أشار غانم، إلى مساهمة الأعمال المنفذة فى تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى، إضافة إلى تنفيذ مشروع تأهيل المساقي الخاصة بالاراضى القديمة، وذلك بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل على مستوى محافظات الجمهورية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإطلاق تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المتاحة بطول عشرين كيلو متر.

فرص عمل

اليوم.. جامعة عين شمس وأسترازينيكا تحتفلان بتدشين أول منصة للتحول الرقمى

أطلق قسم القلب بجامعة عين شمس برنامجًا للتحول الرقمي بأقسام القلب ومساعدة الأطباء والمرضى بالجامعة، باستخدام تكنولوجيا عالمية حديثة عبر إطلاق منصة (كارديوتوبيا)، بالاشتراك والتعاون مع شركة أسترازينيكا العالمية للأدوية، ويقام المؤتمر اليوم الأحد الساعة الثانية ظهراً.

وتعد منصة (كارديوتوبيا) النظام الأول من نوعه في مصر، ويعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم مريض القلب عن طريق خلق قاعدة بيانات رقمية متكاملة بشكل مباشر تشمل كل خطوات رحلة المريض منذ لحظة دخوله لأقسام القلب بالجامعة وتشمل التاريخ المرضي، والكشف الإكلينيكي، والتحاليل المعملية والآشعة، والتشخيص، وروشتات علاجية، مما يسهل متابعة المريض في الزيارات التالية، ويوفر الوقت ويرفع دقة التشخيص، وذلك لتمكين المريض من الحصول على الاستشارة من مختلف أطباء واستشاريي وأساتذة القسم بسهولة بضغطة زر على جهازهم المحمول، وسوف يتم توسيع نطاق هذه المنصة لتشمل جميع الأقسام الأخرى بالجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن منصة كارديوتوبيا تتيح لأطباء قسم القلب مطالعة عملية القسطرة للمريض على الهواء مباشرة وتسجيل آرائهم الطبية بمنتهى السرعة، مما يتيح للأطباء استشارة أساتذتهم وقرنائهم بالقسم في أسرع وقت لتوفير أقصى استفادة للمريض.

ومن الطفرات الطبية التي توفرها منصة كارديوتوبيا، قدرة الأطباء على إدخال ملفات المرضى الطبية على أحدث برامج الإحصاء العالمية، مما يساهم بالنشر في أعرق المجلات الطبية العالمية ورفع مكانة مصر العلمية البحثية بين دول العالم.

يساهم هذا المشروع الكبير في وضع القطاع الطبي المصري في مصاف الدول العالمية.

وتستعد جامعة عين شمس لإطلاق هذه المنصة الرقمية "كارديوتوبيا" التي سوف تحدث طفرة في شكل العلاج بالقطاع الصحي المصري. مجالات مختلفة ما بين السياسة والفن والرياضة والمجتمع.