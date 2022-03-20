الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-3-202

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد 20-3-202، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح وتتهيأ فرص سقوط أمطار خفيفة ليلا "بنسبة حدوث من 20% إلى 30%" على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 09
الإسكندرية 17 10
وادي النطرون 18 10
طنطا 18 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 18 09
بلطيم 17 10
مطروح 17 08
السلوم 16 08
سيوة 17 07
بورسعيد 17 10
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 18 09
الإسماعيلية 18 08
السويس 19 10
العريش 16 08
رفح 16 08
رأس سدر 19 09
نخل 18 03
نويبع 21 13
طابا 18 11
كاترين 20 03
الطور 21 11
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 14
مرسى علم 24 13
الفيوم 21 08
بنى سويف 21 08
المنيا 22 09
أسيوط 24 09
سوهاج 26 09
قنا 26 10
الأقصر 27 12
أسوان 29 13
إدفو 29 13
أبوسمبل 28 12
الوادي الجديد 27 12
شلاتين 27 14
أبو رماد 27 12
حلايب 25 15
رأس حدربة 25 14

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 20-3-2022

تقرير أمريكى: الاكتشاف الأثرى الأخير فى سقارة «مثير»

اليوم.. الحكم على عامل بتهمة قتل عمته وابنتها فى مدينة 15 مايو

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-3-202

اليوم.. محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«سرقة مكتب بريد المرج»

وكالة أسوشيتدبرس تبرز الاكتشاف الأثرى الاخير فى سقارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري أول زيارة إلى الهند.. أبريل المقبل

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر

راتبه 268 ألف دولار.. ماذا وجد القراصنة في وثائق رئيس الموساد؟ (صور)