الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رويترز: سقارة وفرت ثروة من الاكتشافات الأثرية فى السنوات الأخيرة

اكتشاف سقارة
اكتشاف سقارة

سلطت وكالة رويترز للأنباء الضوء على الاكتشافات الأخيرة في منطقة سقارة، وقالت الوكالة: إن منطقة سقارة وفرت ثروة من الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة..

 وتابعت: أعلنت وزارة السياحة والاثار عن  اكتشاف خمسة مقابر أثرية مزينة برسومات محفوظة جيدًا في مقبرة في سقارة خارج العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وزارة السياحة والآثار ، إن المقابر تعود لمسؤولين كبار من المملكة القديمة والعصر الوسيط الأول ، ويعود تاريخها إلى أكثر من أربعة آلاف عام.

وتقع المقابر بالقرب من هرم الملك ميرين الأول، وتحتوي أيضًا على توابيت حجرية كبيرة وتوابيت خشبية وغيرها من المصنوعات اليدوية بما في ذلك التماثيل الصغيرة والفخار.

تفاصيل الاكتشاف الأثري

تحتوي المقابر على مكتشفات وأشياء تعود إلى نهاية المملكة القديمة الممتدة من 2686 قبل الميلاد إلى 2181 قبل الميلاد وبداية الفترة الانتقالية الأولى الممتدة من 2181 قبل الميلاد إلى 2055 قبل الميلاد.

ينتمي أحد القبر إلى رجل دولة كبير يُدعى إيري ، وله عمود يؤدي إلى حجرة الدفن التي تصور جدرانها جنازة بطاولات قرابين وواجهة قصر وسبعة أواني زيت كما يوجد داخل القبر تابوت ضخم من الحجر الجيري وقطع منحوتة تعود لمالك المقبرة.

القبر الثاني ، الذي ينتمي على الأرجح إلى زوجة شخص يُدعى يارت ، له عمود مستطيل الشكل.

والثالث يعود إلى شخص يدعى بنفرحفاي ، شغل عدة مناصب منها مشرف البيت الكبير ، والكاهن الترانيم، ومنظف المنزل.

المقبرة الرابعة ، التي تم اكتشافها على عمق ستة أمتار تحت الأرض ، هي لبيتي ، وهي امرأة مسؤولة عن مكياج الملك وملابسه. كانت كاهنة حتحور ، إلهة الحب والجمال والموسيقى والرقص والخصوبة والمتعة.

القبر الأخير لرجل يُدعى هانو له عمود مستطيل بعمق سبعة أمتار. تشمل ألقاب هانو المشرف على القصر الملكي ، والعمدة ، والمشرف على البيت الكبير ، وحامل أختام الوجه البحري ، والمشرف على بستان.

وذكر البيان أنه تم خلال السنوات القليلة الماضية اكتشاف العديد من الاكتشافات في مواقع سقارة ، من بينها مئات التوابيت الملونة التي تحتوي على مومياوات محفوظة جيدا لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة السادسة والعشرين.

وكالة رويترز آثار سقارة أرض سقارة الآثرية سقارة سقارة سقارة اكتشافات سقارة

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مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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