الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير إيطالى يحتفى باكتشاف سقارة الأخير ويؤكد: مصر تروج لمعالمها الأثرية

سقارة
سقارة

أشادت صحيفة “ لا ريببلكا” الإيطالية في تقرير لها عبر الموقع الإلكتروني باكتشافات سقارة الأخيرة وقالت إن مصر اكتشفت العديد من المواقع الأثرية الأخيرة، والتي ساهمت جميعها في  الترويج للسياحة وجذب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

 

 وأضافت الصحيفة: أن موقع سقارة هو جزء من المقبرة الكبيرة التي كانت جزءًا من العاصمة القديمة لممفيس ، والتي تحتوي على أهرامات الجيزة وأهرامات أبو صير ودنشور وأبو الرويس.

 

وتابعت: أنه تم اكتشاف خمسة مقابر مصرية لكبار الشخصيات من المملكة القديمة والفترة الوسيطة الأولى، ما بين 4700 و 4000 عام، في سقارة ، المقبرة الفرعونية على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا جنوب القاهرة  والتي ليست بعيدة عن منطقة الجيزة، حيث وجدوا الأهرامات المتدرجة، أقدم من خوفو.

 

وذكرت أنه تم التنقيب عن المقابر الخمس كما روى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري ، منذ سبتمبر وأن المقابر تعود إلى كبار الشخصيات والمشرعين الإقليميين والمشرفين الحكوميين في تلك الحقبة. 

صحيفة “ لا ريببلكا” الايطالية آثار سقارة أرض سقارة الآثرية اكتشافات سقارة توابيت سقارة مشاريع الترميم الأخيرة بمنطقة سقارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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تقرير إيطالى يحتفى باكتشاف سقارة الأخير ويؤكد: مصر تروج لمعالمها الأثرية

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