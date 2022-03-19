الأحد 20 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل تنفيذ أكثر من نصف مليون حكم قضائي خلال أسبوع (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشف فيديو صادر عن وزارة الداخلية جهود أجهزة الأمن في تنفيذ الأحكام على مدار الأسبوع، حيث نجحت الجهود في تنفيذ أكثر من نصف مليون حكم قضائي.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها. 

وأسفرت جهود أجهزة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية خلال أسبوع، وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، عن ضبط 1233 قطعة سلاح ناري، أبرزها:101 بندقية آلية – 143 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدس – 925 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ومواصلة لجهود أجهزة الأمن في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 1412 قطعة سلاح أبيض، خلال أسبوع.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مجال تنفيذ الأحكام من خلال الحملات الأمنية المُكثفة، التي تشنها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، من تنفيذ 587593 حكما قضائيا بإجمالي 37741 محكوم عليه، وذلك على النحو التالي:

2427 حكم جناية، 209084 حكم حبس، 293590 حكم غرامة، و82492 مخالفة.

الأسلحة النارية وزارة الداخلية بندقية آلية الخارجين عن القانون العناصر الإجرامية ضبط الخارجين عن القانون أجهزة وزارة الداخلية حملات الأمنية

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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